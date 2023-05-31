https://news.day.az/society/1569253.html Сколько средств Азербайджан направил в медицинский сектор?
Сколько средств Азербайджан направил в медицинский сектор?
Назван объем расходов на сферу здравоохранения и обязательное медицинское страхование (ОМС) в Азербайджане в 2022 году.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно законопроекту, на сферу здравоохранения израсходованы 1 417 907 683 маната, ОМС и ряд государственных программ и мероприятий в области здравоохранения - 1 122 653 588 манатов.
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