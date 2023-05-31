Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

По состоянию на 16:00 31 мая в Нахчыване, Гёйгёле, Дашкесане, Агстафе, Гяндже, Газахе, Джейранчеле, Огузе, Джафархане, Шеки, Балакене, Товузе, Гусаре шли ливни, наблюдались грозы, сообщает в среду Day.Az.

По данным Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в связи с ливнями в местности Дастафурчай - Гараголлар прошел сель.

Около 13:50 в селе Гушчу Айрым Газахского района, а также 14:00 в селе Фарахли выпал град диаметром 10-12 мм. В 15:47-15:57 в селах Юхары Сейфели и Чинарлы Шамкирского района выпал град диаметром 10-12 мм, а в 16:54-16:56 в Балакенский районе - мелкий град.

Западный ветер усилился в Товузе до 20 м/с, а в Гедабее до 18 м/с.