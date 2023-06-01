Какова сумма утилизационного сбора за авто? - ОТВЕТ
Определяются предварительные суммы утилизационного сбора, который будет уплачиваться при импорте старых автомобилей, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как сказал эксперт ОАО "Чистый город" Мирза Лахыджев во время обсуждения изменений в закон "О производственных и бытовых отходах", которые обсуждались на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии и по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сбор за утилизацию автомобилей со сроком выпуска 1-3 года не предусмотрен.
"Для автомобилей со сроком выпуска от 4 до 7 лет предусматривается утилизационный сбор в размере 400 манатов, а для автомобилей старше 7 лет - 700 манатов. Однако эти цифры пока не точны, дискуссии в этом направлении продолжаются и цифры могут измениться", - добавил он.
Отметим, что согласно изменениям в закон, при таможенном оформлении легковых автомобилей (за исключением раритетных легковых автомобилей и легковых автомобилей, временно ввезенных на таможенную территорию Азербайджанской Республики), ввозимых на таможенную территорию Азербайджанской Республики, с выпуска которых прошло 4 года, а также при проведении государственного технического осмотра транспортных средств, в фонд по утилизации транспортных средств уплачивается утилизационный сбор.
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