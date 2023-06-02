https://news.day.az/society/1569902.html Небывалое повышение пенсий ожидается в Азербайджане - ОФИЦИАЛЬНО
Небывалое повышение пенсий ожидается в Азербайджане - ОФИЦИАЛЬНО
На следующем этапе социальных реформ мы сможем увеличить среднемесячный размер пенсий по возрасту до 500 манатов и даже выше.
Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов на пресс-конференции, посвященной работе, проделанной министерством за последние 5 лет.
По его словам, в настоящее время среднемесячный размер пенсии по старости составляет 465 манатов.
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