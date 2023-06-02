Небывалое повышение пенсий ожидается в Азербайджане

На следующем этапе социальных реформ мы сможем увеличить среднемесячный размер пенсий по возрасту до 500 манатов и даже выше.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов на пресс-конференции, посвященной работе, проделанной министерством за последние 5 лет.

По его словам, в настоящее время среднемесячный размер пенсии по старости составляет 465 манатов.