Экстремальная погода на подходе

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным.

Как сообщили Day.Az в субботу в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 26-31° тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана днем местами ожидаются осадки, в горах - интенсивные, возможны грозы, град, утром и ночью местами туман, местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем - 13-18° тепла.