Сегодня с 09:00 до 15:00...

4 июня с 09:00 до 15:00 в связи с проводимыми ремонтными работами полностью ограничено движение транспорта на улице Алы Мустафаева в Насиминском районе столицы (на выходе из тоннеля в направлении дорожной развязки "20 января").

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Агентство рекомендует водителям быть внимательными во время движения в указанном направлении, соблюдать правила дорожного движения и управлять транспортными средствами в соответствии с требованиями дорожных знаков, временно установленных на данной территории.