На каких улицах Баку затруднено движение? - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:
1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, напротив Олимпийского стадиона, в сторону метро "20 Января";
3. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
4. Трасса Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
6. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюляра Гадирбекова в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
7. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. На улице Зарифы Алиевой;
10. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБА;
11. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Проспект Бабека, в сторону центра;
13. Аэропортовая трасса, в сторону метро "Кероглу";
14. Заторы наблюдаются на круге "20 января".
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