На каких улицах Баку затруднено движение?

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, напротив Олимпийского стадиона, в сторону метро "20 Января";

3. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

4. Трасса Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

6. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюляра Гадирбекова в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

7. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. На улице Зарифы Алиевой;

10. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБА;

11. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Проспект Бабека, в сторону центра;

13. Аэропортовая трасса, в сторону метро "Кероглу";

14. Заторы наблюдаются на круге "20 января".