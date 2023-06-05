Пожар на известном продуктовом рынке

Сегодня около 8:15 на продуктовом рынке "Восьмой километр", расположенном в Низаминском районе столицы, вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство Чрезвычайных Ситуаций, возгорание произошло в магазине по продаже аксессуаров для телефонов.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.