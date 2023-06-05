https://news.day.az/society/1570530.html Пожар на известном продуктовом рынке - ВИДЕО
Пожар на известном продуктовом рынке - ВИДЕО
Сегодня около 8:15 на продуктовом рынке "Восьмой километр", расположенном в Низаминском районе столицы, вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство Чрезвычайных Ситуаций, возгорание произошло в магазине по продаже аксессуаров для телефонов.
По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.
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