Школьная программа изменится

Есть необходимость в пересмотре количества предметов, преподаваемых в школах.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник, отвечая на вопрос Trend, сказал начальник отдела организации и управления общим и дошкольным образованием министерства науки и образования Азербайджана Эльнур Алиев.

"В министерстве начались обсуждения, связанные с этим", - добавил он.

Э.Алиев отметил, что в следующем учебном году в 6-х классах будет преподаваться предмет "Природоведение" и не будут преподаваться биология и физика.