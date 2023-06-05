https://news.day.az/society/1570669.html Школьная программа изменится - ПОДРОБНОСТИ
Школьная программа изменится - ПОДРОБНОСТИ
Есть необходимость в пересмотре количества предметов, преподаваемых в школах.
Как передает Day.Az, об этом в понедельник, отвечая на вопрос Trend, сказал начальник отдела организации и управления общим и дошкольным образованием министерства науки и образования Азербайджана Эльнур Алиев.
"В министерстве начались обсуждения, связанные с этим", - добавил он.
Э.Алиев отметил, что в следующем учебном году в 6-х классах будет преподаваться предмет "Природоведение" и не будут преподаваться биология и физика.
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