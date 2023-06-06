Увеличиваются доходы и расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, данный вопрос был вынесен на обсуждение на состоявшемся сегодня внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, как доходы, так и расходы бюджета ГФСЗ будут увеличены на 4 миллиона манатов (0,1 процента), составив 6268,0 миллиона манатов.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и одобрено в первом чтении.