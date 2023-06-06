https://news.day.az/society/1570964.html Увеличиваются доходы и расходы Государственного фонда социальной защиты
Увеличиваются доходы и расходы Государственного фонда социальной защиты
Увеличиваются доходы и расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az, данный вопрос был вынесен на обсуждение на состоявшемся сегодня внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно изменениям, как доходы, так и расходы бюджета ГФСЗ будут увеличены на 4 миллиона манатов (0,1 процента), составив 6268,0 миллиона манатов.
После обсуждения изменение было вынесено на голосование и одобрено в первом чтении.
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