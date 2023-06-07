https://news.day.az/society/1571308.html Азербайджан уточняет списки людей, которых переселят в Шушу
Азербайджан уточняет списки людей, которых переселят в Шушу
Уточняется список людей, которые будут переселены в Шушу. В ближайшее время этот процесс будет завершен и начнется подготовка к переселению.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в среду специальный представитель Президента в Шушинском районе Айдын Керимов.
"В Шуше завершается строительство больницы. Школа уже будет готова к новому учебному году. Восстановительно-строительные работы в Карабахе ведутся очень быстро. Возвращающееся население также будет вовлечено в этот процесс", - сказал Керимов.
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