Азербайджан уточняет списки людей, которых переселят в Шушу

Уточняется список людей, которые будут переселены в Шушу. В ближайшее время этот процесс будет завершен и начнется подготовка к переселению.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в среду специальный представитель Президента в Шушинском районе Айдын Керимов.

"В Шуше завершается строительство больницы. Школа уже будет готова к новому учебному году. Восстановительно-строительные работы в Карабахе ведутся очень быстро. Возвращающееся население также будет вовлечено в этот процесс", - сказал Керимов.