Новые доказательства армянской аморальности

В Ходжавендском районе в доме, где проживали армяне, сотрудники АПА обнаружили надгробные камни, демонтированные на принадлежащем азербайджанцам кладбище.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, во время съемок в селе Азых Ходжавендского района были обнаружены надгробные камни, принадлежащие 20 азербайджанцам. Камни из мрамора были обнаружены в гараже дома, где проживала армянская семья. На надгробиях высечены имена, фамилии, даты рождения и смерти:

Алиева Гонче Хамза гызы (1914-1990)

Гараев Али Зульфугар оглу, (1933-1992)

Гусейнова Телли Ширин гызы, (1903 -1991)

Мамедов Сархан Гюльмалы оглу (1886-1975)

Гаджиева Бейим Алекпер гызы, 1912-1989,

Мамедова Шамама Намаз гызы, (1894-1978)

Сафиев Фархад Мурсал оглу (1917-1993)

Атакишиева Беяз Ширин гызы (1906-1979)

Гулиев Эюб Гусейналы оглу (1924-1991)

Гасанов Солтан Ширин оглу (1928-1999)

Аббасов Гадир Аллахьяр оглу (1971-1983)

Зейналов Умуд Салим оглу (1926-1990)

Хотя на некоторых надгробиях нет имен и фамилий, на них есть изображения.

Отметим, село Азых Ходжавендского района перешло под контроль армянских вооруженных формирований в 1993 году, и было освобождено от оккупации 9 ноября 2020 года. В настоящее время территория села считается загрязненной минами и неразорвавшимися боеприпасами.