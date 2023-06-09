Избегайте этих улиц, чтобы не попасть в пробку - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";
4. Трасса Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
7. Улица Зарифы Алиевой;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";
9. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центробанка;
10. Пр. Нефтяников, в сторону круга "Азнефть";
11. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
12. Заторы наблюдаются на круге "20 Января".
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