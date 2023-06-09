Избегайте этих улиц, чтобы не попасть в пробку

Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

4. Трасса Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

7. Улица Зарифы Алиевой;

8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";

9. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центробанка;

10. Пр. Нефтяников, в сторону круга "Азнефть";

11. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

12. Заторы наблюдаются на круге "20 Января".