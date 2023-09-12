https://news.day.az/society/1597019.html Нестабильная погода установила контроль - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Нестабильная погода установила контроль - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Обнародована фактическая погода.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 9:00 12 сентября в стране наблюдается нестабильная погода, прошли ливни.
11 сентября около 16:50 в реках Астаринского района прошли сели, также 12 сентября прошли сели в реках Загатальского, Огузского районов.
В Гяндже, Дашкесане, Нафталане, Шеки, Балакяне, Гахе наблюдалась туманная погода.
Отметим, что нестабильная погода сохранится до 14 сентября. Будет дуть умеренный восточный ветер.
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