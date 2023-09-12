Нестабильная погода установила контроль

Обнародована фактическая погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 9:00 12 сентября в стране наблюдается нестабильная погода, прошли ливни.

11 сентября около 16:50 в реках Астаринского района прошли сели, также 12 сентября прошли сели в реках Загатальского, Огузского районов.

В Гяндже, Дашкесане, Нафталане, Шеки, Балакяне, Гахе наблюдалась туманная погода.

Отметим, что нестабильная погода сохранится до 14 сентября. Будет дуть умеренный восточный ветер.