В Баку стартовало международное мероприятие по совершенствованию пищевых стандартов
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Сегодня в Баку начало работу двухдневное международное мероприятие на тему "Совершенствование стандартов питания в Европе и Центральной Азии и расширение участия в деятельности Кодекса", передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется