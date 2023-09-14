https://news.day.az/society/1597750.html В Баку стартовало международное мероприятие по совершенствованию пищевых стандартов
В Баку стартовало международное мероприятие по совершенствованию пищевых стандартов
Сегодня в Баку начало работу двухдневное международное мероприятие на тему "Совершенствование стандартов питания в Европе и Центральной Азии и расширение участия в деятельности Кодекса", передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
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