Суд не отпустил под домашний арест экс-начальника управления минобороны Азербайджана

Суд не отпустил под домашний арест бывшего начальника финансового управления министерства обороны Азербайджана генерал-майора Низами Мамедова.

Как сообщает в пятницу Day.Az, продолжилось подготовительное судебное заседание по уголовным делам обвиняемых в хищении бывшего начальника финансового управления министерства обороны Азербайджана генерал-майора Низами Мамедова, бывшего начальника финансовой службы ВВС Азербайджана полковника Джалала Кязымова, начальника финансового управления Сухопутных войск Байрама Байрамова и сотрудника этого ведомства Вюсала Ализаде.

На заседании под председательством судьи Бакинского военного суда Фикрета Алиева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Адвокат Низами Мамедова Рашад Мирзазаде выступил с ходатайством о переводе его подзащитного под домашний арест. По его словам, из 18 миллионов манатов ущерба, нанесенного обвиняемым госбюджету, 12 миллионов манатов были возмещены.

С аналогичными ходатайствами выступили адвокаты других обвиняемых.

После заседания судейского совета ходатайства адвокатов были признаны необоснованными и были отклонены. Следующее заседание суда назначено на 22 сентября.

Отметим, что по ряду расследований, начатых некоторое время назад в Службе государственной безопасности, были выявлены факты хищений в финансовых структурах министерства обороны Азербайджана.