В Азербайджане зафиксировано землетрясение, передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, явление было зафиксировано в 05:52 по местному времени в Губинском районе.

Магнитуда землетрясения составила 3,3, эпицентр залегал на глубине 42 км.

Подземные толчки не ощущались.