https://news.day.az/society/1598351.html В Азербайджане зафиксировано землетрясение
В Азербайджане зафиксировано землетрясение
В Азербайджане зафиксировано землетрясение, передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, явление было зафиксировано в 05:52 по местному времени в Губинском районе.
Магнитуда землетрясения составила 3,3, эпицентр залегал на глубине 42 км.
Подземные толчки не ощущались.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре