На Каспии произошло землетрясение
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В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы НАНА.

Землетрясение произошло в 02:51 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 147 километрах к востоку от станции Гала.

Очаг землетрясения залегал на глубине 62 километров. Толчки не ощущались.