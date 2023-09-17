https://news.day.az/society/1598565.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы НАНА.
Землетрясение произошло в 02:51 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 147 километрах к востоку от станции Гала.
Очаг землетрясения залегал на глубине 62 километров. Толчки не ощущались.
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