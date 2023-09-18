Сколько человек было вакцинировано от коронавируса за неделю?

С 11 по 17 сентября в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 223 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за неделю число получивших первую дозу вакцины составило 50, вторую дозу получили 7, бустерную дозу - 150 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 16.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 969 615, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 413 487, вторую дозу получили 4 884 368, бустерную дозу - 3 405 336 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 424 человека.