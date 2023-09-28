Азербайджанские ученые примут участие в 74-м Международном конгрессе астронавтики в Баку

B предстоящем в Баку 2-6 октября 74-м Международном конгрессе астронавтики примут участие также известные ученые, представляющие азербайджанскую диаспору, передает Day.Az.

Сюда входят руководитель группы водородной энергетики во Флоридском центре солнечной энергии Университета Центральной Флориды проф. Др. Назим Мурадов, профессор Стамбульского торгового университета, известный ученый в области механики и аэрокосмической инженерии Абдулла Софиев, профессор факультета аэронавтики и космонавтики Стамбульского технического университета Чингиз Гаджиев, менеджер компании "Capella Space", руководитель азербайджанской общины Флориды Эсмира Байрамова.

Отметим, что проживающие за рубежом эти ученые были отобраны по списку, представленному Государственным комитетом по работе с диаспорой. С учеными поддерживалась постоянная связь, представленные ими научные статьи дали им право участвовать в 74-м Международном конгрессе астронавтики.

Напомним, что Азербайджан получил право принимать в 2023 году этот конгресс. Проведение Международного конгресса астронавтики в Азербайджане спустя 50 лет после его организации в Баку в 1973 году - в период руководства великого лидера Гейдара Алиева представляет большое символическое значение.