Мощный взрыв в Сумгаите, есть пострадавшие

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире в 10-м микрорайоне города Сумгайыт.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, на место происшествия немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

В ходе оценки оперативных условий на месте установлено, что взрыв произошел в результате нарушения правил безопасности при проведении ремонтных работ в двухкомнатной квартире общей площадью 47м², расположенной на 1 этаже девятиэтажного жилого дома.



В результате происшествия в одной из комнат квартиры был частично сожжен пол, в одной из комнат от воздействия взрывной волны вылетела оконная рама, квартире был нанесен ущерб. В ходе происшествия владелец квартиры Алиев Виталик Галйевич, 1978 года рождения, и его Алиева Сабина Талыб гызы, 1982 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники МЧС приняли соответствующие меры безопасности на территории.

Ведется расследование инцидента.