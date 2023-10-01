https://news.day.az/society/1602770.html В Гяндже произошло ДТП - ФОТО
В Гяндже произошло ДТП - ФОТО
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.
Столкнулись автомобили марок "ВАЗ-2107" и "Мерседес".
В результате аварии 30-летний Ибрагим Гасанов, 48-летний Амин Бабаев и еще один человек были госпитализированы с различными травмами.
По данному факту проводится расследование.
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