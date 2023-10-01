В Гяндже произошло ДТП

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.

Столкнулись автомобили марок "ВАЗ-2107" и "Мерседес".

В результате аварии 30-летний Ибрагим Гасанов, 48-летний Амин Бабаев и еще один человек были госпитализированы с различными травмами.

По данному факту проводится расследование.