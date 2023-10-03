https://news.day.az/society/1603359.html Сумгайыт получает часть территорий Баку и Абшерона
Сумгайыт получает часть территорий Баку и Абшерона
Городу Сумгайыт предоставляются земельные участки из территорий Бинагадинского района Баку и Абшеронского района.
Как сообщает Day.Az, это отражено в законопроекте "Об установлении границ Бинагадинского района города Баку, города Сумгайыт и Абшеронского района", который сегодня обсуждается в комитете Милли Меджлиса по региональным вопросам.
Согласно проекту, из территории поселка Бинагади в составе Бинагадинского поселкового территориального округа Бинагадинского района города Баку в административную территорию города Сумгайыт передаются 1213 га, а также 375 га и 2223,67 га административной территории Абшеронского района.
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