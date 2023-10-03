Сумгайыт получает часть территорий Баку и Абшерона

Городу Сумгайыт предоставляются земельные участки из территорий Бинагадинского района Баку и Абшеронского района.

Как сообщает Day.Az, это отражено в законопроекте "Об установлении границ Бинагадинского района города Баку, города Сумгайыт и Абшеронского района", который сегодня обсуждается в комитете Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Согласно проекту, из территории поселка Бинагади в составе Бинагадинского поселкового территориального округа Бинагадинского района города Баку в административную территорию города Сумгайыт передаются 1213 га, а также 375 га и 2223,67 га административной территории Абшеронского района.