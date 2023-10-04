Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 5 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается дождь, в отдельных местах полуострова ливневого характера с грозами. Утром дождь постепенно прекратится, днем будет преимущественно без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем стихнет.

Температура воздуха ночью составит 14-17° тепла, днем 18-23°.

Атмосферное давление повысится с 764 мм. рт. ст. до 768 мм. рт. ст. Относительная влажность ночью составит 65-85 %, днем 55-65 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные дожди, в отдельных местах проливные с грозами, прогнозируется град, в горных территориях снег. Вечером осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в ряде районов туман, западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.