В Азербайджане столкнулись микроавтобус и грузовик
В Гаджигабуле произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано в селе Гарасу.
Столкнулись грузовик марки "КамАЗ" и микроавтобус "Мерседес Вито". В результате шесть человек получили травмы. Пострадавшие были доставлены в Ширванскую больницу. По факту проводится расследование.
Позже стали известны имена пострадавших.
Среди них:
Мирзоева Антига Новруз гызы (1978);
Мирзоев Рамиль Орудж оглу (1978);
Шихалиева Тарбия Эльбрус гызы (1981);
Шихалиева Айлан Анар гызы (2009);
Шихалиев Адиль Анар оглу (2005);
Самедова Рагиба Газанфар гызы (1973).
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