В Азербайджане столкнулись микроавтобус и грузовик

В Гаджигабуле произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано в селе Гарасу.

Столкнулись грузовик марки "КамАЗ" и микроавтобус "Мерседес Вито". В результате шесть человек получили травмы. Пострадавшие были доставлены в Ширванскую больницу. По факту проводится расследование.

Позже стали известны имена пострадавших.

Среди них:

Мирзоева Антига Новруз гызы (1978);

Мирзоев Рамиль Орудж оглу (1978);

Шихалиева Тарбия Эльбрус гызы (1981);

Шихалиева Айлан Анар гызы (2009);

Шихалиев Адиль Анар оглу (2005);

Самедова Рагиба Газанфар гызы (1973).

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