В Карабахе построят 8 профессиональных лицеев
В Карабахе будет построено 8 профессиональных лицеев.
Об этом заявил директор Государственного агентства по профессиональному образованию при министерстве науки и образования Азербайджана Джейхун Керимов во время выступления на семинаре на тему "Эффективная коммуникация", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
"В настоящее время в Физули заложен фундамент профессионального лицея. Нашей целью является охватить весь Азербайджан. Профессиональное образование служит экономике. При строительстве учреждения в первую очередь учитываются экономические потребности конкретного региона.
Планируется, что в каждом из новых зданий будут общежития", - отметил он.
Он также упомянул, что в следующем году будет построен новый корпус Бакинского государственного профессионального лицея.
Отметим, что в проходящем в Баку семинаре на тему "Эффективная коммуникация" принимают участие директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров, директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькяр Саттарова, директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керимов.
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