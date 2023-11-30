Пилоты FIA приедут в Баку на церемонию Prize-Giving

8 декабря в Баку впервые состоится церемония награждения FIA (Международная автомобильная федерация) - FIA Prize-Giving Ceremony. С этой целью запланировано прибытие в столицу пилотов-победителей 2023 года.

Как сообщает в четверг Day.Az, пилоты-победили Макс Ферстаппен (победитель Формулы-1), Йохан Кристофферссон (чемпион FIA Rallikross), Паоло Ипполито (чемпион мира Mondokart.com FIA Kartıng) и другие подтвердили свое участие в церемонии награждения в Баку.

Прямую трансляцию церемонии награждения из Баку можно будет посмотреть на канале FIA в YouTube.

Церемония награждения FIA проводится с 2011 года и считается одним из самых зрелищных событий года в мире спорта. FIA Prize-Giving Ceremony начинается по завершении Генеральной ассамблеи FIA. На церемонии вручаются награды в различных номинациях по автомобильному спорту.

Prize-Giving Ceremony проходила в Монако, Нью-Дели, Стамбуле, Париже, Дохе, Вене, Санкт-Петербурге, Женеве и Болонье.

Церемония награждения FIA в Баку также обещает незабываемые и зрелищные моменты.

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