Азербайджан добился значительных успехов в борьбе с изменением климата

Как мы сообщали ранее, 30 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) состоялось открытие 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP28.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 100 глав государств и правительств, а также около 100 000 делегатов. Азербайджан также участвует в мероприятии с большой делегацией.

Впервые наша страна будет представлена ​​собственным павильоном на данном мероприятии. Национальный павильон, построенный на площади 254 м2 и созданный при совместной организации Фонда Гейдара Алиева и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, охватывает тему "Устойчивые решения для климатической устойчивости" ("Pioneering Sustainable solutions for Climate Resilience"). В интерактивном павильоне представлена информация о политике Азербайджана в области изменения климата, мерах правительства Азербайджана по сокращению выбросов парниковых газов и других проектах в этой области. Планируется проводить параллельные встречи и семинары с различными местными, региональными и международными организациями.

Итак, какие шаги предпринимает Азербайджан в направлении борьбы с изменением климата?

Председатель Общественного объединения содействия социально-экономическому развитию "Səma və Eko" Ирада Гасанова в комментарии Day.Az отметила, что после ратификации Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 1995 году Азербайджан присоединился к международным усилиям по смягчению негативных последствий глобального изменения климата.

"Согласно статье 12 Рамочной конвенции ООН об изменении климата, как развивающаяся страна, не включенная в Приложение 1 Конвенции, Азербайджан каждые четыре года представляет отчет о своих выбросах в Секретариат Конвенции. В "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" предусмотрено, что использование возобновляемых источников энергии планируется увеличить в производстве электроэнергии до 24% к 2026 году, а к 2030 году - до 30%.

Гасанова особо подчеркнула шаги, предпринятые в последние годы по переходу на зеленую энергетику в Азербайджане: "В регионе уже проделана большая работа, например, в Хызы, где сооружаются ветряные электростанции и солнечные батареи. Кроме того, Азербайджан подписал соглашения в этом направлении с компаниями ACWA Power и Masdar, а экономические районы Карабах и Восточный Зангезур, а также Нахчыван имеют зеленую энергетическую зону. Также в нашей стране особое внимание уделяется озеленению всей страны. Все это является большим вкладом нашей страны в борьбу с климатом".

Председатель Союза отметила, что участие Азербайджана в мероприятии COP28, проводимом в Дубае, имеет большое значение с точки зрения презентации проделанной работы.

"В этом мероприятии участвуют более ста стран. Общее число участников приближается к 100 тысячам. Участие Азербайджана в этом мероприятии с большой делегацией - это возможность донести до мирового сообщества ту работу, которую мы проводим в области экологии. Климат, наши планы и цели. Особо следует подчеркнуть, что во время армянской оккупации Азербайджану был нанесен серьезный экологический ущерб. Армения загрязнила наши реки, вырубила наши леса и заминировала наши пахотные земли. Посредством этого мероприятия экологический терроризм, совершенный Арменией против Азербайджана, будет доведен до сведения мирового сообщества", - заключила Гасанова.