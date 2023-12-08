Объявлен срок подачи заявлений, связанных с наблюдением за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане

Период подачи заявок в Центральную избирательную комиссию Азербайджана для наблюдения за внеочередными президентскими выборами на всей территории Азербайджанской Республики охватит период до 28 января 2024 года.

Как передает Day.Az, это отражено в "Календарном плане основных действий и мер по проведению внеочередных президентских выборов", утвержденном Центральной избирательной комиссией.

Гражданин Азербайджанской Республики, обладающий активными избирательными правами (по собственной инициативе, а также по инициативе зарегистрированного кандидата, политической партии, блока политических партий, неправительственной организации, осуществляющей деятельность в сфере выборов), международные (иностранные) наблюдатели (путем регистрации в Центральной избирательной комиссии по прибытии в Азербайджанскую Республику на основании соответствующего приглашения в соответствии с законом), начиная со дня назначения выборов и до 10 дней до дня выборов, должны подать в Центральную избирательную комиссию заявку о проведении наблюдения на всей территории Азербайджанской Республики.

На внеочередных президентских выборах этот период охватывает период до 28 января 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!