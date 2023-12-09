Синоптики предупреждают

Завтра в Баку ожидается сильный ветер.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что со второй половины дня 10 декабря до утра 11 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, в отдельных частях полуострова - до 23-25 м/с.

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