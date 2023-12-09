https://news.day.az/society/1620819.html Синоптики предупреждают - будет сильный ветер
Синоптики предупреждают - будет сильный ветер
Завтра в Баку ожидается сильный ветер.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.
Сообщается, что со второй половины дня 10 декабря до утра 11 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, в отдельных частях полуострова - до 23-25 м/с.
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