Задержаны вооруженное лицо и наркокурьеры

В ходе серии операций, проведенных сотрудники Билясуварского РОП, были задержаны житель Сабирабада Эльбурус Гулиев, житель столицы Техмураз Кязымов и житель Сальяна Гусейн Алиев, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД, у них обнаружено около четырех килограммов метамфетамина, являющегося психотропным веществом, и наркотического средства опия. Задержанные заявили, что наркотики, ввезенные в страну контрабандным путем из Ирана, они приобрели для продажи с целтю заработкаю, передает Day.Az.

В ходе другой операции, проведенной сотрудниками Билясуварского РОП, был задержан житель Ширвана Вусал Мамедов.

При нем обнаружены пистолет марки "Беретта", пять патронов и героин.

Решением суда в отношении задержанных приняты меры пресечения в виде ареста.

Расследование по фактам продолжается.

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