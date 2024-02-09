Задержаны вооруженное лицо и наркокурьеры - ФОТО
В ходе серии операций, проведенных сотрудники Билясуварского РОП, были задержаны житель Сабирабада Эльбурус Гулиев, житель столицы Техмураз Кязымов и житель Сальяна Гусейн Алиев, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков.
Как сообщает пресс-служба МВД, у них обнаружено около четырех килограммов метамфетамина, являющегося психотропным веществом, и наркотического средства опия. Задержанные заявили, что наркотики, ввезенные в страну контрабандным путем из Ирана, они приобрели для продажи с целтю заработкаю, передает Day.Az.
В ходе другой операции, проведенной сотрудниками Билясуварского РОП, был задержан житель Ширвана Вусал Мамедов.
При нем обнаружены пистолет марки "Беретта", пять патронов и героин.
Решением суда в отношении задержанных приняты меры пресечения в виде ареста.
Расследование по фактам продолжается.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре