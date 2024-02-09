В Ханкенди обнаружено большое количество боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 8 февраля в районе города Ханкенди было обнаружено и изъято 11 единиц автоматического оружия, 1 пулемет, 1 гранатомет, 9 винтовок различных марок, 5 гранат, 4 гранатомета, 84 патронных гребня, 10712 патронов и другие боеприпасы.

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