Сильный пожар в бакинском отеле

В отеле, расположенном в Наримановском районе города Баку, произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Задействованы Государственная противопожарная служба и Служба спасения особого риска МЧС.

Возгорание началось в автоматическом выключателе, расположенном на 1-м этаже пятиэтажного отеля.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар был быстро потушен. В результате пожара сгорели 7 электрических предохранительных выключателей и 2 погонометра электропроводки. Женщина и ребенок 2024 года рождения, оказавшиеся в беспомощном состоянии во время происшествия, были спасены спасателями и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

"Здание отеля защищено от пожара", - отмечается в сообщении.

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