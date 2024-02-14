Обнародована численность населения Азербайджана

В 2023 году население Азербайджана увеличилось на 53 625 человек, или на 0,5 процента и достигло 10 180 770 человек по состоянию на 1 января 2024 года.

Как сообщили Day.Az в среду в Государственном комитете статистики, 54,5 процента населения составляют городские жители, 45,5 процента - сельские жители. 49,8 процента - мужчины и 50,2 процента - женщины.

На начало этого года 4,6 процента населения проживает в Нахчыванской Автономной Республике, 23 процента - в городе Баку, 9,2 процента - в Лянкяран-Астаринском, 8,6 процента - Абшеронском, 7,3 процента - в Карабахском, 7,1 процента - в Центрально-Аранском, 6,7 процента - в Газах-Товузском, 6,1 процента - в Шеки-Загатальском , 5,9 процента - в Гянджа-Дашкесанском, 5,4 процента - в Губа-Хачмазском, 5,1 процента - Миль-Муганском, 4,9 процента - Ширван-Сальянском, 3,1 процента - Горно-Ширванском, 3 процента - Восточно-Зангезурском экономическом районах. Численность населения на квадратный километр по стране составляет 118 человек.

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