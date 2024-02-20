Госкомитет прокомментировал неэтичные кадры школьников в Баку

Прискорбно, что подобный инцидент произошел среди несовершеннолетних девочек.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявила начальник отдела правового обеспечения Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова во время обсуждения темы "Случаи насилия между детьми" в прямом эфире на странице госкомитета в Facebook.

Она отметила, что проблема заключается в том, что несовершеннолетние не осознают свою юридическую ответственность.

"Важно, чтобы несовершеннолетние осознавали ответственность за свое поведение. Об этом им должны говорить в их семьях. Когда несовершеннолетние не знают юридической ответственности за свое поведение, они думают, что могут действовать так, как им заблагорассудится и не будут наказаны за свои деяния.

Этот вопрос необходимо изучить, и в соответствии с результатами исследований мы сможем обсудить его. Именно по причине незнания закона они так себя вели друг против друга.

Похоже, что оба фигуранта не были должным образом воспитаны и сталкивались с подобной агрессией по отношению к ним в своих семьях. Поэтому они и ведут себя так", - добавила она.

Отметим, что распространились кадры, на которых ученицей XI класса столичной средней школы №156 за пределами школы совершаются неадекватные действия в отношении девочки, которая выпустилась из IX класса вышеуказанной школы в 2023 году.

Согласно информации, распространенной МВД, вопрос о неадекватном и неэтичном поведении ученицы XI класса был взят под контроль. По уголовному делу назначена экспертиза. По причине наличия признаков состава преступления - хулиганства, было возбуждено уголовное дело.

Следственные действия продолжаются.

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