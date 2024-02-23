Как долго продлятся осадки в Баку?

Осадки, наблюдаемые на территории Азербайджана, сохранятся в Баку и на Абшеронском полуострове до 25 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в регионах осадки продолжатся до 26 февраля.

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