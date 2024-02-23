https://news.day.az/society/1639651.html Как долго продлятся осадки в Баку?
Как долго продлятся осадки в Баку?
Осадки, наблюдаемые на территории Азербайджана, сохранятся в Баку и на Абшеронском полуострове до 25 февраля.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в регионах осадки продолжатся до 26 февраля.
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