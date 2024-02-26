Коллектив AZAL почтил светлую память жертв Ходжалы

Коллектив Национального авиаперевозчика Азербайджана AZAL посетил памятник, установленный в Хатаинском районе Баку в память о жертвах Ходжалинского геноцида, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Пресс-ЗАО Azerbaijan Airlines. В этом году отмечается 32-я годовщина трагедии.

Сотрудники авиакомпании возложили цветы к памятнику "Ana harayı" ("Крик матери") и с глубоким уважением почтили память жертв геноцида.

В результате геноцида, учиненного армянскими вооруженными силами в ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года, были убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков. Полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. 487 человек получили ранения от вражеских пуль. 1275 человек были взяты в заложники, о судьбе 150 человек до сих пор ничего не известно.

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