Медицинские справки предлагается выдавать в рамках ОМС

В целях эффективного обеспечения права на охрану здоровья предлагается осуществлять все медицинские услуги и лечение заболеваний за счет обязательного медицинского страхования.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2023 год.

В докладе предлагается исключить из перечня медицинских услуг, оказываемых на платной основе (№ 3.3.1.338-3.3.1.340 и 43.3.1.342-3.3.1.344), услуги, связанные с получением "медицинской справки о состоянии здоровья" (другие медицинские справки), осмотром при приеме на работу, экзаменом для поступления в учебные заведения (старше 18 лет), обследованием по страховке (старше 18 лет), другими осмотрами в административных целях (старше 18 лет), повторным обращением в течение 1 месяца (старше 18 лет), и включить их в пакет услуг, оказываемых в рамках обязательного медицинского страхования.

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