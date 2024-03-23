15-летний азербайджанец вывел из "Крокуса" более 100 человек во время теракта

15-летний азербайджанец Ислам Халилов вывел из "Крокус Сити Холла" больше 100 человек во время теракта

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, школьник подрабатывал в гардеробе "Крокуса".

Ислам рассказал, что всем администраторам проводили инструктаж на случай ЧП, и он чётко следовал этой инструкции. Во время теракта и последующего пожара Ислам заметил, что толпа побежала в тупик в сторону туалета, и начал руководить эвакуацией.

Подросток смог провести людей из узкого прохода на территорию "Экспо", а дальше через служебное помещение на улицу.

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