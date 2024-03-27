Останки Акифа Махмудова, пропавшего без вести во время Ходжалинского геноцида, захоронены спустя 32 года

Состоялась церемония прощания с Махмудовым Акифом Сейдулла оглу, чьи останки были найдены в обнаруженном массовом захоронении в Ходжалы.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, останки Акифа Махмудова, пропавшего без вести во время Ходжалинского геноцида, были доставлены в Джейранбатан, в дом, где живет его семья.

Здесь состоялась церемония прощания с шехидом, в которой приняли участие близкие и родственники Махмудова, жители Ходжалы.

Останки шехида, обнаруженные в массовом захоронении в Ходжалы, были перезахоронены на кладбище в поселке Джейранбатан.

Отметим, что Акиф Махмудов родился в 1962 году в Ходжалы. Будучи членом добровольческого отряда самообороны Акиф Махмудов пропал без вести в возрасте 30 лет 26 февраля 1992 года.

Он был женат, у него остались двое сыновей.

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