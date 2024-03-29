https://news.day.az/society/1647972.html Пожар в Гяндже - ФОТО - ВИДЕО
Пожар в Гяндже - ФОТО - ВИДЕО
В Гяндже произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар был зарегистрирован в 3-этажном жилом доме на проспекте Гейдара Алиева.
Пожар в здании вспыхнул внезапно. К месту происшествия незамедлительно были привлечены пожарные машины и живая сила МЧС.
Жильцы здания эвакуированы.
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