Пожар в Гяндже

В Гяндже произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар был зарегистрирован в 3-этажном жилом доме на проспекте Гейдара Алиева.

Пожар в здании вспыхнул внезапно. К месту происшествия незамедлительно были привлечены пожарные машины и живая сила МЧС.

Жильцы здания эвакуированы.

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