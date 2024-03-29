Омбудсмен распространила заявление в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев, сообщает в пятницу Day.Az.

"На протяжении всей истории наши соотечественники неоднократно подвергались целенаправленным этническим чисткам, геноциду и депортациям со стороны Армении.

Одним из самых страшных событий геноцида, совершенных против нашего народа, произошло в марте-апреле 1918 года, и это кровавое событие вписано в историю Азербайджана как геноцид 31 марта.

В ходе геноцида были сожжены и разграблены 110 сел Шамахинского уезда, более 150 сел Карабаха, 115 сел Зангезурского уезда, 98 сел Карской области, 167 сел Губинского уезда, а население жестоко убито. 35 из этих сел были стерты с лица земли. В Ереване и его окрестностях, на древней азербайджанской земле, было разрушено 199 сел, убито 132 тысячи азербайджанцев.

Только в Губинском уезде погибло около 16 тысяч человек. Наличие многочисленных фактов, связанных с физическим насилием, на человеческих останках в массовом захоронении, обнаруженных в 2007 году при раскопках в целях строительных работ в городе Губа, наглядно подтверждает факт геноцида и бесчеловечных действий, совершенных армянами против нашего народа в 1918 году.

Следует отметить, что преступления геноцида, совершенные против азербайджанцев в разные периоды истории, включая геноцид 31 марта, со временем доказываются фактами. Примером может служить недавнее обнаружение останков людей, подвергнутых пыткам и убитых в различных формах в массовых захоронениях в селе Эдилли Ходжавендского района, городах Агдам и Шуша, а также в Ходжалы и других освобожденных от оккупации землях.

В основе преступлений геноцида лежала многовековая политика острой ненависти к азербайджанцам и необоснованные территориальные претензии. Эти претензии обострились в конце прошлого века, в результате чего сотни тысяч наших соотечественников были депортированы с территории нынешней Армении, а также двадцать процентов признанных на международном уровне азербайджанских земель были оккупированы этой страной.

В результате начавшейся 27 сентября 2020 года и продолжавшейся 44 дня Отечественной войны, а также проведенных в сентябре 2023 года антитеррористических мероприятий локального характера были освобождены азербайджанские земли, которые Армения удерживала под оккупацией почти тридцать лет, была полностью восстановлена территориальная целостность и суверенитет нашей страны, восстановлена историческая справедливость.

Доведение до мира фактов о жестоких событиях геноцида, совершенных армянскими националистами против азербайджанцев в начале прошлого века, и дача политико-правовой оценки этому вопросу стало возможным после возвращения к власти общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Указом великого лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года "О геноциде азербайджанцев" дата "31 марта" была объявлена Днем геноцида азербайджанцев, с целью политико-правовой оценки актов геноцида был дан толчок проведению соответствующих исследований, увеличению усилий по выявлению фактов.

К сожалению, в международном масштабе до сих пор нет справедливой позиции по поводу событий геноцида, совершенных на протяжении всей истории с особой жестокостью по отношению к нашим соотечественникам на этнической почве.

Мировая общественность и международные организации должны признать на международном уровне это ужасное преступление против азербайджанцев, совершенное в 1918 году, актом геноцида, и не должны оставаться равнодушными к преступлениям, совершенным против наших соотечественников на протяжении всей истории, чтобы подобные события не повторились в будущем", - говорится в заявлении С.Алиевой.

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