Как будут работать поезда Баку-Габала-Баку на праздники?

В связи с праздником Рамазан с 10 по 14 апреля поезда по маршруту Баку-Габала-Баку будут курсировать ежедневно.

Как сообщает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространило ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что в связи с установлением 6 апреля в качестве рабочего дня - отменяются рейсы поездов по маршруту Баку-Габала-Баку. Вместо этого поезд отправится из Баку в Габалу утром 7 апреля и из Габалы в Баку вечером того же дня.

"Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте учреждения (www.ady.az) или же через приложение "ADY Mobile"", - говорится в информации ЗАО.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!