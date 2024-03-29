https://news.day.az/society/1648171.html Что привело к пыльной погоде в Баку?
Что привело к пыльной погоде в Баку?
Сегодня, начиная со второй половины дня, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода, сообщает в пятницу Day.Az.
По словам ведущего специалиста Национальной гидрометеорологической службы Лейлы Мадатовой, в настоящее время количество пыли в воздухе, по данным автоматических станций, превышает норму в 1,2 раза.
Согласно спутниковым снимкам, причиной этого является пыльный туман, который приносят южные ветры над Каспийским морем.
Ожидается, что пыльная погода сохранится в течение следующих двух дней.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре