В Гахе сгорел дом

В селе Гум Гахского района сгорел одноэтажный жилой дом.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что в селе Гум сгорели легковоспламеняющиеся конструкции одноэтажного двухкомнатного дома общей площадью 63 кв.м.

Близлежащие постройки были защищены от огня, возгорание было ликвидировано подразделениями пожарной охраны.

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