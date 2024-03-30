https://news.day.az/society/1648262.html В Гахе сгорел дом
В Гахе сгорел дом
В селе Гум Гахского района сгорел одноэтажный жилой дом.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.
Было отмечено, что в селе Гум сгорели легковоспламеняющиеся конструкции одноэтажного двухкомнатного дома общей площадью 63 кв.м.
Близлежащие постройки были защищены от огня, возгорание было ликвидировано подразделениями пожарной охраны.
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