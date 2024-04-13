МВД Азербайджана отчиталось о раскрытых преступлениях

Раскрыто 41 преступление, зарегистрированное на территории страны 12 апреля, 4 преступления, совершенные в предыдущие периоды.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, были задержаны 24 находившихся в розыске лица, в том числе 17 разыскиваемых в качестве должников.

Выявлены 15 фактов, связанных с наркотиками, и 5 фактов в связи с незаконным хранением оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержан 31 человек.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!