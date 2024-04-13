https://news.day.az/society/1651681.html МВД Азербайджана отчиталось о раскрытых преступлениях
МВД Азербайджана отчиталось о раскрытых преступлениях
Раскрыто 41 преступление, зарегистрированное на территории страны 12 апреля, 4 преступления, совершенные в предыдущие периоды.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, были задержаны 24 находившихся в розыске лица, в том числе 17 разыскиваемых в качестве должников.
Выявлены 15 фактов, связанных с наркотиками, и 5 фактов в связи с незаконным хранением оружия и боеприпасов.
По подозрению в совершении преступлений задержан 31 человек.
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