https://news.day.az/society/1651793.html В Кюрдямире произошло ДТП со смертельным исходом
В Кюрдямире произошло ДТП со смертельным исходом
В Кюрдамирском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня на территории района столкнулись грузовик марки "Ford" и два легковых автомобиля марки "Mercedes".
В результате аварии Алашраф Рустам оглу Мовсумов скончался на месте происшествия, а Арифа Иса гызы Манафова и Айна Гарахан гызы Тагиева получили тяжелые ранения. Пострадавшие госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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