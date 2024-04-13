В Кюрдямире произошло ДТП со смертельным исходом

В Кюрдамирском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня на территории района столкнулись грузовик марки "Ford" и два легковых автомобиля марки "Mercedes".

В результате аварии Алашраф Рустам оглу Мовсумов скончался на месте происшествия, а Арифа Иса гызы Манафова и Айна Гарахан гызы Тагиева получили тяжелые ранения. Пострадавшие госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

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