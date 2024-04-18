В Турецко-Азербайджанском университете будут работать кадры трех известных вузов

В Турецко-Азербайджанском университете будут работать педагогические кадры из трех известных вузов.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал АЗЕРТАДЖ министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

"Скоро будет подобрано учебное здание для университета. В ближайшие дни ожидается прибытие турецкой делегации в Азербайджан", - отметил министр.

Он подчеркнул, что уже известны образовательная программа и партнеры Турецко-Азербайджанского Университета.

"Преподавательский состав будет выбран из представителей Стамбульского технического университета, Ближневосточного технического университета и Университета Хаджеттепе. Они регулярно будут приезжать в Азербайджан. Более подробная информация об университете будет представлена в мае", - добавил Амруллаев.

Напомним, что 19 февраля 2024 года между министерством науки и образования Азербайджана и Советом высшего образования Турции был подписан Меморандум о взаимопонимании в связи с созданием Турецко-Азербайджанского университета. Меморандум подписали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и председатель Совета по высшему образованию Турции Эрол Озвар.

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