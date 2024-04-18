На одной из дорог Баку ограничат движение

В связи с ремонтными работами, которые будут проводиться на выезде из Бакинского международного автовокзального комплекса на кольцевую дорогу (от эстакады до АЗС), с 08:00 19 апреля до 22:00 22 апреля на данном участке дороги будет ограничено движение автотранспорта.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Водителям рекомендовано использовать альтернативные маршруты в указанный период.

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