https://news.day.az/society/1653068.html На одной из дорог Баку ограничат движение
На одной из дорог Баку ограничат движение
В связи с ремонтными работами, которые будут проводиться на выезде из Бакинского международного автовокзального комплекса на кольцевую дорогу (от эстакады до АЗС), с 08:00 19 апреля до 22:00 22 апреля на данном участке дороги будет ограничено движение автотранспорта.
Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Водителям рекомендовано использовать альтернативные маршруты в указанный период.
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