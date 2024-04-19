Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

Учитывая растущий пассажирский спрос, назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Как сообщает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространило ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что дополнительно назначенные поезда отправятся 20 апреля в 09:15 из Баку в Агстафу и 21 апреля в 15:00 из Агстафы в Баку.

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